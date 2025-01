.com - Roma, al via gli Stati generali della comunicazione per la sanità

Leggi su .com

Prendono il via oggi agliper la Salute, evento annuale organizzato da Feder, giunto alla sua terza edizione. L’appuntamento, in programma il 16 gennaio 2025, riunisce esperti, professionisti e rappresentanti del settore sanitario per affrontare un tema fondamentale: lain ambito sanitario come strumento per promuovere una culturasalute eprevenzione., lacome ponte tra istituzioni e cittadiniMai come oggi, lain ambito sanitario si rivela essenziale per rafforzare il legame tra cittadini e sistema sanitario nazionale. L’informazione corretta può influenzare positivamente i comportamenti individuali, migliorare la percezione delle istituzioni e stimolare un approccio consapevole alla salute.