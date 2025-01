Robadadonne.it - Relazione tira e molla: 2 segnali che siamo bloccati in una relazione instabile

Può capitarci nella vita unatossica, e ce n’è una che potrebbe risultare, in base alla propria bolla sociale, più o meno ricorrente: si tratta della. Non si tratta di quelle relazioni in cui semplicemente ci si lascia e ci si riprende per periodi più o meno lunghi, ma qualcosa di un po’ più complesso, soprattutto sotto il punto di vista psicologico.Che cos’è una?Come si legge su PsychCentral, si tratta di “una dinamica caratterizzata da modelli alternati di avvicinamento () e allontanamento ()”. In pratica, può accadere che uno dei due partner possa dare segni di vicinanza e attenzione, seguiti però da altri di distacco o addirittura di ostilità: è un circolo vizioso in cui questa persona dàfortemente in contrasto sullo stato della, tanto da generare profonda instabilità nella coppia.