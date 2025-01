Bergamonews.it - Quei monopattini gettati dalle Mura: “Ne avremo visti 20, è così che si tratta un patrimonio dell’umanità?”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Duecentocinquanta metri di pulizie tra San Lorenzo e la Fara, risultato? “Oltre 300 chili di porcherie, anche inquinanti. Un monopattino lanciato dall’alto, una batteria per auto, un televisore, vetro e metallo – elenca sconsolato Giacomo Nicolini, presidente e fondatore dell’associazione Orobicamente, impegnata nella tutela ambientale di Bergamo e colli -. Gesti che non solo offendono la nostra fatica, ma che di certo non contribuiscono alla tutela e alla bellezza del paesaggio. Alla faccia di un luogo”.I. “Neuna ventina lanciati in fondo alle, ripescati semidistrutti dai nostri volontari. Mi chiedo: che senso harli? Fosse per me – riflette Nicolini – li ritirerei dal territorio”, ma questo è un altro discorso. Restando sul tema, invece, il presidente dell’associazione aggiunge al lungo elenco dei “rinvenimenti “delinquenziali anche elettrodomestici e cartelloni stradali divelti.