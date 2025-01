Terzotemponapoli.com - Protti: “Vialli il mio riferimento”

Igor, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal. L’ex attaccante, anche del Napoli, ha ricordato Gianluca. Poi si è soffermato sul nuovo attaccante del Napoli Lukaku. Di seguito quanto da lui dichiarato alla radio napoletana.: “Lukaku? E’ uno di quei centravanti con cui sarei andato a nozze”“Sabato ricorderemo Gianlucaa Rimini, in collaborazione col Comune. Sarà una giornata bella per noi che abbiamo conosciuto Gianluca. Per me, quando da ragazzino, mi hanno spostato da centrocampo all’attacco, fu lui il mioper agonismo, coraggio e voglia di lottare. Aveva tutte le caratteristiche che per un attaccante sono fondamentali al di là dei goal. Lukaku? E’ uno di quei centravanti con cui sarei andato a nozze perchè mi è sempre piaciuto giocare con attaccanti che mi aprivano gli spazi.