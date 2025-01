Lanazione.it - Più incidenti e più infortuni in auto: "L’Rc può aumentare del 50% per chi si rende responsabile"

Leggi su Lanazione.it

Ormai non esiste più tamponamento senza “colpo di frusta“, con relativi certificato (per le assenze sul lavoro) e indennizzo. "Purtroppo le furberie di pochi si scontano tutti", è l’efficace commento di Riccardo Puccinelli, titolare dell’omonima agenzia assicurativa, da oltre 55 anni operativa in città. Sea Lucca aumenta i motivi ci sono. "Siamo una delle città italiane, non l’unica in Toscana, ad avere premi assicurativi in continuo rincaro, anche molto di più rispetto al report di Facile.it, soprattutto se è a carico dell’mobilistadi un sinistro". "I motivi? sono due – spiega Puccinelli –. Uno è il crescente numero disul nostro territorio, l’altro è l’importo del sinistro medio, quindi appunto l’alta incidenza delle persone infortunate e gli interventi delle agenzie distica.