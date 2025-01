PGA Awards 2025 | ecco i nominati

Leggi su Cinefilos.it

PGALa Producers Guild of America ha svelato i suoi candidati ai PGA, onorando una varia serie di film destinati a dominare la corsa agli Oscar di quest’anno. Tra i film candidati ci sono la toccante commedia drammatica Anora di Sean Baker, l’ambiziosa epopea storica The Brutalist di Brady Corbet, il thriller religioso Conclave di Edward Berger, il musical che fonde i generi Emilia Perez di Jacques Audiard e lo scintillante adattamento di Wicked di Jon M. Chu.Tra le più grandi sorprese nella scaletta c’è il thriller indipendente September 5 di Tim Fehlbaum, che è stato acquisito dalla Paramount Pictures dopo aver debuttato a Venezia e Telluride, superando Nickel Boys di RaMell Ross e Sing Sing di Greg Kwedar.L’annuncio arriva in mezzo alle sfide logistiche causate dai devastanti incendi boschivi nella California meridionale, che hanno spinto sia la PGA che l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences a estendere le scadenze per le votazioni.