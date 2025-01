Zonawrestling.net - Penta riuscirà dove gli altri mascherati hanno fallito?

La WWE da tantissimi anni sta cercando un certo profilo di wrestler senza ottenere grandi risultati. Mi riferisco al cosiddetto successore di Rey Mysterio, definizione che sottointende un tipo di lottatore che faccia breccia nel mercato messicano e che magari venda tanto merchandising (maschere in particolare. Purtroppo finora c’è stata poca fortuna tra i luchador arrivati in WWE, emblematico è stato il caso di Sin Cara, arrivato in pompa magna per spegnersi presto, tra botch, infortuni e cambio interprete. Ciriprovato con, come Kalisto, Gran Metalik, Lince Dorado, Dragon Lee, ma tutti non sono arrivati oltre un certo livello., anche per questioni di età, è difficile poterlo definire come erede di Rey, ma nella prospettiva di avere in WWE un altro luchador di successo, sarà la volta buona o l’ennesimo buco nell’acqua?Uno dei principali problemi con questi atleti è la mancata padronanza della lingua inglese.