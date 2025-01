Ilgiornaledigitale.it - Nuova Alfa Romeo 164: torna l’ammiraglia in Casa del Biscione?

Leggi su Ilgiornaledigitale.it

L’164 è un’autovettura berlina prodotta tra il 1987 ed il 1997 nello stabilimentodi Arese, ideata come erede di6, Alfetta e90: Di tale modello ne sono stati prodotti quasi 270 mila esemplari. Un restomod dell’164 potrebbe essere un’interpretazione moderna della storica berlina disegnata da Pininfarina, mantenendo il suo design iconico ma aggiornandolo con tecnologia e prestazioni contemporanee.Design EsternoLinee originali affilate, ma con dettagli moderni (fari full LED, griglia rivisitata, paraurti sportivi).Cerchi in lega dal design ispirato allemoderne, magari da 20” o 21”.Materiali leggeri, come fibra di carbonio per cofano e parafanghi, per ridurre il peso.Scarichi sportivi, integrati nel diffusore posteriore.