Nintendo Switch 2, un insider potrebbe aver rivelato il prezzo della console

Un notoha alimentato l’attesa per il lancio di2, condividendo il possibilenuova.Secondo il leaker Nick Baker, laessere venduta ad uncompreso tra 449 e 499 dollari, con quest’ultimo legato a un ipotetico bundle che includerebbe un nuovo capitolo di Mario Kart, visto in azione nel trailer promozionale. In Italia, il costotradursi in 499€, una cifra che, se confermata, sarebbe sensibilmente superiore a quella del modello originale, lanciato a 329€.Le indiscrezioni si allineano con l’attuale programma di, che prevede unDirect il prossimo 2 aprile 2025, in cuiro essere svelati dettagli cruciali, incluso ildefinitivo. Inoltre, la2 Experience, un tour globale di presentazione, lascerebbe pensare a un’uscita entro il giugno 2025, in tempo per la fine del secondo trimestre.