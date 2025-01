Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Partizan 70-90, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i serbi espugnano il Forum, Sterling Brown decisivo con 26 punti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:36 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo!22:33 TOP SCORER:: Shields e Mirotic 16, Bolmaro 14 /Belgrado:26, Carlik Jones 24, Tyrique Jones 22Finisce qui: ilBelgrado batte l’70-90, espugna iled interrompe la striscia positiva dei campioni d’Italia!Nico Mannion cade male sulla caviglia: distorsione per il playmaker della Nazionale, che però si rialza e si spera non sia grave.70-90 Schiacciata di Tyrique Jones.70-88 Carlik Jones dal pitturato.70-86 Lundberg spara la tripla dall’angolo.70-83 Dentro il libero di.Fallo tecnico fischiato a Zach LeDay per proteste.