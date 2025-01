Oasport.it - LIVE Musetti-Shapovalov 0-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: subito tre game persi con rammarico dall’azzurro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SCHOOLKATE DALLE 9.00LADI BERRETTINI-RUNE NB 7.00LADI PAOLINI-ZARAZUA (2° dalle 9.00, dopo SINNER)LADI SONEGO-FONSECA (4° MATCH DALL’1.00)LADI BRONZETTI-CRISTIAN (3° MATCH DALL’1.00)30-0 Non risponde di rovescio Shapo.15-0 Servizio e dritto.0-3 Slice e dritto in contropiedeA-40 Servizio e attacco di dritto che dà il punto a.40-40 Servizio vincente.40-A Grandissimo vincente lungoriga che pizzica la riga di dritto dell’azzurro. Palla break da sfruttare!40-40 Alza un gran lob in allungo in avanti l’azzurro, forza all’errore sopra la testa il canadese.40-30 Lungo lo slice in contenimento di.30-30 Non chiude e alla fine sbaglia con il dritto!30-15 Doppio fallo (2°).