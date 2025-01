Oasport.it - LIVE Italia-Algeria 12-8, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: ottimo avvio degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22? Bulzamini scarica fuori per Marrochi che ritorna dal compagno. Il numero 6 buca il portiere e riporta glisul +4.12-8.22? Errore dal centro per Abdi che scheggia la parte alta della traversa.21? Parisini si accentra ma sbaglia il tiro. Arriva però un due minuti per l’per un fallo precedente su Simone Mengon.21? Il tiro di Saker rimbalza sotto le gambe di Ebner e termina sotto la traversa.11-8.20? Tiro dai 7 metri conquistato dall’per il fallo di Parisini su Abdi.19? Percussione di Berkous che passa tra le gambe di Ebner.11-7.18? Infrazione in attacco dell’. L’esce benissimo dai 2 minuti di inferiorità.18? Apertura fantastica di Bulzamini che cambia lato e trova Prantner che sigla l’ennesima rete della propria partita.