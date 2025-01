Le grandi squadre | l’Inter di Mourinho

Leggi su Ilnerazzurro.it

Tra lemerita di essere citatadi Josèuna corazzata costruita sulle fondamenta della squadra plasmata negli anni precedenti da Mancini, e ritoccata in estate dopo il primo anno italiano di, capace di una cavalcata incredibile fino a un maggio magico quando in meno di un mese i nerazzurri conquistarono (nell’ordine) Coppa Italia, Scudetto e la tanto attesa (45 anni) Champions League.L’uscita agli ottavi a Manchester dell’anno prima consegna le indicazioni vincenti al tecnico portoghese che in estate si muove con precisione sul mercato, acquistando: un centrale esperto in difesa (Lucio), un centrocampista dalle geometrie facili (Thiago Motta), un trequartista di qualità (Sneijder) e un cecchino implacabile al posto di un Adriano impalpabile (Milito).