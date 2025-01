Biccy.it - La versione di Lorenzo sul presunto bacio con il guru della moda

A tre mesi dai rumor sulflirt conSpolverato, ilè arrivato al Grande Fratello per un faccia a faccia con il gieffino. Il famosoha ribadito che dopo un evento a Milano ci sarebbe stato uncon il concorrente del GF: “Questa non è la mia, è la verità. Dopo che mi ha accompagnato a casa c’è stato un, ma non un bacetto, una cosa passionale“.Ladialla serata con il.Dopo le parole di Saro Mattia Taranto,Spolverato ha dato la suadei fatti: “Ci siamo visti una o due volte. La prima? Dopo aver visto un film. Cosa è successo tra noi? Nulla! Io dopo il film sono andato a casa. Ma quale? Zero, mai non c’è stato un. Non lo ammetto perché non c’è mai stato nulla. E non capisco come mai tu adesso ti stia inventando queste cose assurde.