Lanazione.it - La Sangiovannese batte un colpo per superare il digiuno in attacco: arriva Gaetani

grosso per l’della. Già nelle scorse ore il direttore generale Giuseppe Morandini non aveva escluso l’eventualità di un ulteriore acquisto per andare a rafforzare un reparto che, numeri alla mano, sta avendo grosse difficoltà. Dopo alcune voci circolate proprio nel pomeriggio di ieri èta l’ufficialità dell’acquisto di Davide, classe 1995, nato a Galatina, che in questo campionato ha vissuto due diverse esperienze prima nel girone D alla Sammaurese, 14 presenze e cinque gol all’attivo e fino a poche ore fa a Manfredonia nel girone H dove però è sceso in campo solo due volte per poi rescindere. La società ci ha lavorato tanto cercando di poter trovare l’accordo con il calciatore che vanta ben 250 partite e 74 reti in categoria con varie maglie tra le quali quelle di Giulianova, Lanusei, Fiuggi, Notaresco e Castrovillari.