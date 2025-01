Lanazione.it - La mostra del pittore lucchese Giorgio Giorgetti cambia orario

Tanti visitatori al Real Collegio per laaperta da pochi giorni d’artistadal titolo semplice e significativo “Solo pittura“. Fino al 24 gennaio gli appassionati dell’arte avranno la grande opportunità di contemplare alcune decine tra ritratti, paesaggi e nature morte dipinti dalla mano esperta, delicata e coinvolgente di, sempre in grado di creare atmosfere che colpiscono il cuore e la mente.però l’di apertura pomeridiano: non più 17-20 ma 15-18. Nato a Lucca, per una vitaè stato un apprezzato e noto sarto per uomo. Il suo atelier di Via Fillungo era un punto di riferimento per le persone che amavano vestire con raffinatezza, eleganza e sobrietà. Una tradizione di famiglia portata avanti con gusto e perizia, sempre affiancata dalla profonda passione per la pittura.