Lanazione.it - “La benzina è rincarata? Niente paura, la mia app vi dice dove risparmiare”

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 16 gennaio 2025 – Un’app che ti permette di far rifornimento di carburante sul tuo mezzo di trasporto, risparmiando. È “Italy Fuels”, un’idea tutta pisana di Francesco Vibert, 26 anni, consulente e sviluppatore informatico, già scaricabile sulle principali piattaforme digitali. L’applicazione consente di trovare le stazioni di rifornimento nelle vicinanze dell’utente attraverso il GPS del cellulare e visualizzarne i dettagli e i prezzi, disposti in ordine crescente di costo. “Sviluppo da più di 10 anni, ho iniziato tra la seconda e la terza media”, ricorda Vibert. “Mi ero appassionato alla programmazione e ho iniziato da autodidatta: negli anni ho creato vari progetti, come Vibert Menu, poi è arrivata Italy Fuels”. L’ispirazione - dal motto “rifornisci meglio, risparmia sempre” - è arrivata vedendo i rincari su tutti i carburanti: “Ho cercato delle app simili ma non erano complete, c’era un po’ di disordine.