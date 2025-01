Calciomercato.it - Kvaratskhelia, addio Napoli: programmata la partenza per Parigi

L’attaccante esterno georgiano è pronto a raggiungere il Psg. L’avventura in azzurro si chiude ufficialmente oggiL’avventura di Khvichaaltermina il 16 gennaio, 930 giorni dopo il tesseramento in azzurro. Arrivato da semi-sconosciuto, l’erede di Messi per i georgiani, Zizì per De Laurentiis. Va via come uomo scudettato, probabilmente il calciatore che ha ricordato di più Diego Armando Maradona nella mente dei napoletani.laper(LaPresse) – Calciomercato.itArrivò in un momento complesso, di rifondazione, con l’del capitano Lorenzo Insigne. Giuntoli acquistò il suo cartellino per circa 10 milioni di euro, approfittando del suo passaggio dal Rubin Kazan al Dinamo Batumi, per via della guerra tra Ucraina e Russia.