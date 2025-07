Bayern Monaco infortunio Musiala | resterà fuori tra i 4 e i 5 mesi! Il referto | Rottura del perone e legamenti danneggiati

Il Bayern Monaco si prepara ad affrontare un duro colpo: Jamal Musiala, stella del club e del calcio internazionale, resterà fuori tra i 4 e i 5 mesi a causa di una grave rottura del perone e danni ai legamenti. Un'assenza pesante che potrebbe influenzare le sorti della squadra nelle prossime competizioni. La stagione si fa ancora più complicata per i bavaresi, che dovranno trovare nuove strategie per superare questa difficile fase.

Il quarto di finale del Mondiale per Club tra PSG e Bayern Monaco (terminato 2-0 per i francesi) lascia in eredità un brutto colpo per i bavaresi: Jamal Musiala ha riportato un infortunio grave . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bayern Monaco, infortunio Musiala: resterà fuori tra i 4 e i 5 mesi! Il referto: «Rottura del perone e legamenti danneggiati»

