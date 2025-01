Inter-news.it - Inter-Sassuolo Femminile 0-0 al 45?: il portiere Lonni protagonista

è finita 0-0 nei primi quarantacinque minuti allo Stadio Brera (clicca QUI per seguire la live della partita). Le nerazzurre di Giampiero Piovani hanno impattato contro ilneroverde. Questo quello che è successo nel primo tempo. PAREGGIO DOPO QUARANTACINQUE MINUTI – All’Arena Civica Gianni Brera va in scena l’andata dei quarti di finale traWomen e. Le ragazze di Piovani, dopo la super vittoria di Roma in campionato domenica sera, puntano adesso a fare bene anche nella coppa nazionale. Pronti-via e dopo due minuti,Women pericolosa con Robustellini, che serve in area Pavan, gran girata dell’attaccante ma ottima respinta di. Dopo tre minuti, è Michela Cambiaghi a rendersi pericolosa dalle parti neroverdi, ma è ancoraa respingere.