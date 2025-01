Inarrestabile | recensione del film con Jharrel Jerome e Jennifer Lopez

Leggi su Cinefilos.it

delconLe storie di imprese sportive hanno sempre un certo fascino, perché ci ricordano di cosa può essere capace l’essere umano anche – se non soprattutto – quando si trova a doversi confrontare con mastodontiche difficoltà, che siano esterne o interne a sé.come Million Dollar Baby, Tonya, Invictus – L’invincibile o The Blind Side sono solo alcuni dei più brillanti esempi a riguardo, con il capolavoro del 1976 Rocky quale esempio perfetto di underdog che ribalta i pronostici e ottiene la propria rivincita. Ed è proprio alcon Sylvester Stallone che William Goldenberg si è ispirato per dar vita alla sua opera prima come regista:.Il, distribuito direttamente su Prime Video e basato sul libro Unstoppable: From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion, ci presenta infatti un giovane con il sogno di diventare un campione di wrestling nonostante la sua condizione fisica apparentemente inconbiliabile con questo desiderio: la mancanza di una gamba.