Ilfattoquotidiano.it - Il video del lancio del razzo New Gleen di Bezos: dovrà rientrare sulla Terra per il riutilizzo. E arrivano i complimenti di Musk

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È iniziato il primo test in volo delNew Glenn dell’azienda Blue Origin fondata dal miliardario Jeff. L’obiettivo è ottenere la certificazione da parte della First National Security Space Launch. Inizialmente previsto alle 7 italiane, ilè avvenuto con oltre un’ora di ritardo per due stop imprevisti al conto alla rovescia. Alto 98 metri e con un diametro di sette, ilè destinato a portare in orbita carichi commerciali eper essere riutilizzato. Ilè avvenuto dalla Space Force Station di Cape Canaveral, in Florida. La missione è considerata fondamentale per gli sforzi di Blue Origin di competere con SpaceX di Elon. L’imprenditore sudafricano si è complimentato con.L'articolo IldeldelNewdiper il