Quotidiano.net - Il rebus della scelta scolastica. Le linee guida per non sbagliare

Leggi su Quotidiano.net

L’orientamento a scuola è fondamentale per aiutare gli studenti a prendere una decisione informata riguardo al proprio futuro, sia formativo che professionale. È infatti un complesso processo di consulenza e supporto che - attraverso sessioni individuali , mentoring, attività educative curriculari ed extracurricolari - permette ai ragazzi di scoprire e sviluppare le proprie potenzialità, di acquisire una maggiore conoscenza e consapevolezza di sé epropria personalità, di indagare le proprie aspirazioni e di esplorare una vasta gamma di iter di studio e di professioni. L’obiettivo principale dell’orientamento a scuola è infatti, fare conoscere agli studenti le tante possibilità che hanno a disposizione,ndoli a unain sintonia con le proprie aspirazioni e ambizioni. Ecco spiegato perché è così importante non solo per gli studenti, ma anche per chi è all’Università e per gli adulti, Oltre are gli studenti durante la loro istruzione, l’orientamento scolastico vanta numerosi effetti positivi, come il preparare i ragazzi alle sfide future formandoli su competenze trasversali e il ridurre l’abbandono scolastico, permettendo una visione più chiara degli obiettivi e offrendo il sostegno necessario nei momenti di difficoltà.