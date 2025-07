Psicodramma Schlein A Firenze a rischio pure la Festa nazionale dell' Unità

In un clima di crescente tensione, il Partito Democratico si trova ad affrontare sfide interne che rischiano di mettere a repentaglio la Festa nazionale dell’Unità a Firenze. Tra divergenze sull’ala riformista e incertezze sulla ricandidatura di Eugenio Giani in Toscana, il percorso di Elly Schlein verso Palazzo Chigi si complica. La scena politica è tutta da osservare: riuscirà il partito a superare le divisioni e mantenere saldo il suo appuntamento con i cittadini?

Elly Schlein sogna Palazzo Chigi, ma deve prima fare i conti con diverse grane. L’ala riformista è un grattacapo significativo, ma attenzione al dossier Toscana: la ricandidatura di Eugenio Giani a governatore non è così scontata nonostante gli ottimi sondaggio. E questo clima di alta tensione potrebbe costringere il Pd a fare saltare la Festa nazionale dell’Unità a Firenze. Divisioni e veleni hanno messo in crisi il Partito Democratico in una delle sue roccaforti. Un sondaggio in cui ha riportato un picco di consensi ha spinto Giani a presentare la sua candidatura, sfidando di fatto la segreteria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it