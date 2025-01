Ilfattoquotidiano.it - Il figlio di Zucchero coinvolto in un incidente stradale in Kenya, tanta paura ma “non è in pericolo di vita”

La notizia è rimbalzata sui media questa mattina. Unin, precisamente sulla strada che da Malindi porta a Watamu, ha vistoAdelmo Blue Fornaciari,di. Blue, che tra l’altro martedì scorso aveva compiuto 27 anni, come precisa l’ufficio stampa del padre “fortunatamente è illeso e sta bene”. Lo stesso cantautore comunque si trovava in questi giorni in vacanza incon la famiglia e gli amici.Adelmo Blue, nato dal secondo matrimonio con Francesca Mozer, è laureato in giurisprudenza e dal 2024 ricopre il ruolo di talent scout per l’Inter. Dopo aver conseguito una laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita alla LUISS di Roma nel 2023, ha lavorato come praticante in uno studio. Strano scherzo del destino, illavora per l’Inter, ma con il padre è tifoso del Milan.