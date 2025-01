Inter-news.it - Frattesi, attesa per gli esami! Correa e Acerbi a parte. Ma uno sta meglio – Sky

In casa Inter c’è preoccupazione per Davide, che rischia di saltare la partita di domenica sera contro l’Empoli a causa di un problema fisico. Anche Joaquine Francescooggi si sono allenati a, ma uno di loro potrebbe presto recuperare. LAVORO PERSONALIZZATO – La principale notizia di oggi riguarda l’allenamento personalizzato di Francesco, che sembrava ormai definitivamente recuperato e in panchina nella sfida giocata ieri contro il Bologna. Questa mattina, però, l’esperto difensore ha lavorato a. Nulla di preoccupante per lui, sia chiaro. La sua presenza contro l’Empoli sembrerebbe non essere in discussione. Per l’attaccante argentino invece, utilizzato finora con il contagocce, c’è l’obiettivo di essere tra i convocati per la sfida contro l’Empoli.