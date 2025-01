Sport.quotidiano.net - Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: 15 milioni per Man. Ikoné, stavolta che fai?

Firenze, 16 gennaio 2025 - Diciassette giorni alla fine del mercato invernale. Laha ancora da fare diverse operazioni sul doppio fronte delle entrate e delle uscite. Quello trascorso è stato un martedì senza sussulti. Si è pensato più a capire cosa si sia rotto nel gruppo gigliato più che alle trattative di mercato. Pradè e Goretti continuano però a fare incontri e telefonate, con la priorità di provare a venderee Kouame. Per l'esterno francese offerte e proposte non mancano, ma l'idea MLS non sembra affascinarlo più di tanto. Un po' come accaduto in estate, c'è il richio che Jorko rispedisca al mittente tutte le proposte per rimanere a Firenze. La speranza è la Francia, dove si sono mosse diverse squadra, in primis il Paris Fc, ma anche Nantes e Lens hanno chiesto informazioni.