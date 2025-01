Terzotemponapoli.com - Fedele: ”Garnacho è forte ma è giovane, al Napoli serve uno come Chiesa”

Nel corso di ‘Marte Sport Live’ su Radio Marte, è intervenuto l’ex dirigente sportivo Enrico. Queste le sue parole:“Ribadisco i concetti espressi: al posto di Kvaraun calciatore con 7-10 gol nei piedi, perché tanti ne avrebbe fatti il georgiano.è molto? Sì, ma è, per meuno più pronto. Ormai siamo specializzati nella Premier, prendiamo solo giocatori che vengono da lì! Li conoscerà l’allenatore? Diciamo così..Persarebbe la prima esperienza in Serie A, e chi arriva per la prima volta in Italia può non rispettare le aspettative. Ilnon può aspettare i giovani. Per tipologia di ruolo ed esperienza, sento delle voci su Berardi, che però gioca a destra e non riterrei idoneo. E’ pur vero, però, che il sostituto di Matteo Politano, oggi, è Mazzocchi.