Ilgiorno.it - “Evadi le tasse locali? Paga entro 30 giorni o chiudi il negozio”. Il nuovo regolamento contro i furbetti

Cesano Boscone (Milano), 16 gennaio 2025 – Trentadi tempo per regolarizzare i debiti con il Comune. Poi, “come soluzione estrema”, spiegano dall’Amministrazione, la polizia locale procederà a sospendere l’attività. È ilche disciplina le misure di contrasto all’evasione dei tributiper gli esercizi commerciali. Un caso unico, quello di Cesano, in Lombardia. Pochi altri quelli italiani (in particolare in Emilia Romagna), secondo le informazioni raccolte dal Comune. Il documento, condiviso in un inanche con Domenico Torchia e Aldo Moro dell’Unione Commercianti e Massimo Spadaro dell’Agenzia delle Entrate, riguarda i “gravi debitori”, cioè morosi per importi superiori ai 5mila euro o per chi ha insoluti per 5 annualità consecutive. “L’evasione sottrae le risorse da destinare alla collettività e alle fragilità – sottolinea il sindaco Marco Pozza – e appesantisce il bilancio.