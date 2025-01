Movieplayer.it - Emilia Pérez e Conclave dominano le nomination ai BAFTA 2025

I film di Edward Berger e Jacques Audiard guidano la lista delle candidature ai premi britannici, snobbato il musical Wicked. La British Academy of Television and Arts ha annunciato le candidature ufficiali ai, i riconoscimenti più prestigiosi nel campo del cinema in Gran Bretagna. Come previsto, sono due i titoli chela lista dei candidati, sin dalla categoria regina, quella del miglior film:di Edward Berger eddi Jacques Audiard.a poca distanza daIl thriller ambientato nella Città del Vaticano ha ricevuto ben 12 candidature, tra cui quelle al miglior film, al miglior film britannico, al miglior attore per Ralph Fiennes, al miglior regista per Edward Berger e alla miglior attrice .