Ilrestodelcarlino.it - ’Donne in pericolo’: tra amori, vecchie amiche e qualche tranello

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli e Debora Caprioglio con Ermenegildo Marciante sono in scena stasera all’Auditorium Benedetto XIII di Camerino e domani al Teatro la Perla di Montegranaro, con la commediaindi Wendy Macleod per la regia di Enrico Maria Lamanna. Nel cast dello spettacolo prodotto da Bis tremila, anche Beatrice Coppolino e Claudio Cammisa. Quando una donna di mezza età, reduce da un divorzio difficile, si fidanza e ritrova la passione, è sempre una gran bella notizia: "La vita è in grado di riservare delle sorprese!", "Non è mai troppo tardi!", "A cinquant’anni ho ritrovato la mia femminilità!": sono tutte frasi stampate nell’immaginario collettivo. Ma come la mettiamo con le? L’arrivo di un uomo rende tutte felici, ma va anche a compromettere certe abitudini.