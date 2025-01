Ilnapolista.it - Djokovic l’ultimo degli immortali: a 37 anni resiste alla nuova generazione del tennis (CorSera)

Novakè al momento impegnato nell’Australian Open, così come i suoi “successori”, ovvero Jk Sinner e Carlos Alcaraz.: a 37Il Corriere della Sera dedica un pezzo al serbo, che a 37continua are di fronte:Il nuovo che avanza (è già avanzato), il vecchio che. Lo scontro frontale tra la rivoluzione di Sinner e Alcaraz e i tentativi di restaurazione sprigiona scintille sotto il sole dell’Australia. Impavidolui, Novakche a 37, 7 mesi e 24 giorni, con 185.541.164 dollari in soli premi nel portafoglio ha ancora voglia di infilarsi i pedalini bianchi e le braghe corte per fare a racchettate con i giovinastri del circuito: quattro set con il carneade indiano d’America Nishesh Basavareddy al primo turno, un altro set perso per strada con il portoghese Jaime Faria, n.