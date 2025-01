Ilfattoquotidiano.it - David Lynch morto – Il cinema surreale, misterioso, oscuro di un regista radicale con l’aura di santità autoriale

“Bellissima giornata, sole splendente e cielo azzurro per tutta la vita”. L’addio a, parafrasando una delle tante previsioni del tempo che ilstatunitense spediva da uno scantinato caricandole su Youtube negli ultimi anni di pressoché totale inattività, gliel’hanno dato i suoi familiari su Facebook. “È con profondo dispiacere che noi, la sua famiglia, annunciamo la scomparsa dell’uomo e dell’artista,. Apprezzeremmo un po’ di privacy in questo momento. C’è un grande buco nel mondo ora che non è più tra noi. Ma, come direbbe lui, “Tieni gli occhi sulla ciambella e non sul buco”.aveva 78 anni (ne avrebbe compiuti 79 tra quattro giorni), dieci film più una rivoluzionaria serie tv (Twin Peaks) in 47 anni di carriera, 4 nomination e mai un Oscar (nel 2020 quello alla carriera) e un’aura di profana eche lo aveva elevato da inizio anni ottanta a rango di originalità assoluta.