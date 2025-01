Ilrestodelcarlino.it - Chiara Petrolini è tornata a vivere nella villetta degli orrori di Traversetolo

Parma, 16 gennaio 2025 -di Vignale di, dove sono stati ritrovati i due neonati morti e sepolti in giardino. Nell'attesa che la Cassazione decida se confermare o revocare la custodia cautelare in carcere stabilita dal Tribunale del Riesame - alla quale si è appellato il difensore della 21enne -a casa. Laè stata dissequestrata all’inizio di dicembre. La giovane è accusata dell'omicidio dei due neonati che avrebbe dato alla luce sotto lo stesso tetto dei genitori e della nonna, tenendo tutti all'oscuro, sia la famiglia che il fidanzato. Nessuno si sarebbe accorto di nulla, sia in merito alle gravidanze e sia i due parti che, da quanto è emerso finora, sarebbero avvenuti in solitudine propriodel Parmense.