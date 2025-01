Ilrestodelcarlino.it - Castiglione e Sant’Alberto, oggi la riunione dei consigli

Stasera alle 20.45 si riuniranno, ognuno nella propria sede, iterritoriali di. Il primo, quello di, si riunirà nella sede dell’ufficio decentrato in via Vittorio Veneto 21 – sala Tamerice – per affrontare diversi temi. In particolare, si discuterà la sostituzione dellaera Antonia Battafarano con la prima dei non eletti della Lista ’Cambiamo il Comune’, Dolores Nardi. Inoltre, si parlerà dei progetti ’Abitare il Territorio 2025’ e della sistemazione della pista di atletica, verrà analizzato il rapporto sullo stato e sui problemi delo territoriale e verrà approfondita la relazione Terzo Giorgini (responsabile Commissione salute, sicurezza e servizi sociali) Il secondo, quello di, si riunirà nella sede dell’ufficio decentrato in via Cavedone 37.