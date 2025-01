Ilrestodelcarlino.it - Caso Sara Pedri, l’attacco delle difese: “Accuse senza tenuta. E pure il reato non regge”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 16 gennaio 2025 – Un’arringa fiume, durata ore, quella di ieri in tribunale a Trento davanti al giudice dell’udienza preliminare Marco Tamburrino (a porte chiuse e con rito abbreviato) per il, la 31enne ginecologa forlivese scomparsa nel nulla il 4 marzo 2021 (famigliari e inquirenti ipotizzano che la giovane donna si sia suicidata a seguito di mesi di presunte angherie subite nell’ambiente di lavoro). A parlare ieri in aula, Nicola Stolfi e Saverio Scuto, gli avvocati che difendono l’ex primario dell’unità di ginecologia e ostetricia dell’ospedale Santa Chiara di Trento, Saverio Tateo. Il professionista (che non lavora più nel nosocomio trentino, pur avendo vinto la causa civile contro il suo licenziamento, che era scattato nell’ottobre 2021) è imputato assieme alla sua vice, Liliana Mereu (entrambi presenti in aula), per maltrattamenti in concorso e continuazione nei confronti del personale del reparto.