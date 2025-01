Ilfattoquotidiano.it - Buoni del tesoro fuori dall’Isee: perché è una scelta sbagliata

Il governo ha approvato un Dpcm che prevede che i titoli di stato italiani fino al valore di 50 mila euro non vadano più considerati nel calcolo dell’Isee. Come in altri casi, si interviene su un singolo pezzo della normativa, creando iniquità e distorsioni.di Massimo Baldini e Stefano Toso (Fonte: lavoce.info)Cos’è e a cosa serve l’IseeIl governo ha approvato un Dpcm che introduce alcune novità nel calcolo dell’Isee, e in particolare dà attuazione a una norma prevista dalla legge di bilancio per il 2024, in cui si prevede che, fino al valore complessivo di 50 mila euro, i titoli di stato italiani (nonché gli altri prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello stato) non vadano più considerati nel calcolo. L’Isee è l’indicatore della situazione economica usato per selezionare le famiglie che hanno diritto di ricevere prestazioni sociali agevolate o per calcolare la compartecipazione al loro costo.