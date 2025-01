Basket Serie A | media spettatori stabile aumenta percentuale riempimento impianti

Leggi su Sportface.it

Continua la crescita delitaliano in Italia. Per quanto riguarda laA 2024/2025, si confermano stabili i dati deglimedi con quasi 4000 di appassionati inpresenti negli stadi (più precisamente 3964medi). Adre è ladidegliche passa dal 73% della scorsa stagione al 75.8% della attuale, con 7 società sopra l’80%.Le statisticheL’EA7 Armani Milano guida la classifica per affluenza con 8.530di, seguita dalla neopromossa Trieste con 5.668a partita e dalla Virtus Bologna (5.445). La Trapani Shark conduce la classifica delladidella capienza con il 97.1%. Alle sue spalle la Dolomiti Energia Trentino (96.8%) e l’Umana Reyer Venezia (94.8%). Supera il 90% dianche una quarta squadra, la Germani Brescia (90.