Australian Open 2025 | Berrettini spreca ed è out Fonseca elimina Fonseca in cinque set ok Musetti contro Shapovalov

Si interrompe al secondo turno l’avventura di Matteoagli: il tennista romano, dopo aver battuto Cameron Norrie, si trova di fronte un avversario di livello ancora più alto come Holger Rune. Un confronto cheha spesso sofferto, e infatti arriva un’altra sconfitta: 7-6(3) 2-6 6-3 7-6(6) il risultato finale, con Matteo che può rammaricarsi per i due set point non sfruttati nel quarto set. Una bella notizia arriva invece da Lorenzo Sonego, che inset ha la meglio sulla nuova stella del tennis mondiale, Joao, per 6-7(6) 6-3 6-1 3-6 6-3.Vittoria convincente di Lorenzo, che cambia totalmente marcia rispetto al derbyMatteo Arnaldi giocando una partita molto ordinata che lo vede molto solido al servizio:Denis, il toscano si impone per 7-6(3) 7-6(6) 6-2.