ASC Awards 2025 | tutte le nomination della gilda dei Direttori della Fotografia

Leggi su Cinefilos.it

ledeiL’American Society of Cinematographers si è concentrata oggi sulleposticipate per i suoi 39° ASC Awards, che celebrano i migliori film dell’anno in sette categorie che spaziano tra lungometraggi, TV, documentari e video musicali.In lizza per il premio Theatrical Feature Film ci sono idi Nosferatu, Wicked, The Brutalist, Conclave, Dune: Part Two, Maria e A Complete Unknown. Il numero di candidati nella categoria può variare da cinque a 10, a secondapercentuale di voti. L’ultima volta che la lista comprendeva sette titoli è stato nel 2014. I vincitori saranno festeggiati il ??23 febbraio durante i 39° ASC Awardsal Beverly Hilton. La cerimonia sarà trasmessa in live streaming su theasc.