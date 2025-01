Ilrestodelcarlino.it - Unahotels, stasera bisogna finire il lavoro

’Job not finished’. Ilnon è stato completato. Così rispondeva il compianto Kobe Bryant a chi gli chiedeva come mai, nonostante fosse avanti per 2-0 nelle finali Nba con Orlando, non concedesse mai un sorriso ai fotografi o una dichiarazione raggiante ai giornalisti. Anche per la Pallacanestro Reggiana,, arriva la parte più difficile: bissare l’entusiasmante successo ottenuto a Bonn e approdare alle ‘Top 16’ di Bcl.il, in poche parole. Una sconfitta, infatti, rimanderebbe tutto a gara 3 (martedì in Germania), ma ladovrà dimostrare di aver fatto tesoro dei playoff con Venezia, quando perse il ‘match point’ di gara 4 al Bigi e poi uscì di scena in gara 5, al Taliercio. Nello sport le chance di successo non sfruttate si trasformano spesso in un ‘fallimento’.