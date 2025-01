Sport.quotidiano.net - Un Bologna tutto cuore e personalità ferma l'Inter sul 2-2 a San Siro

Milano, 15 gennaio 2025 – Pari e tanto spettacolo a Sandove unsul 2-2 l’e tiene i nerazzurri a -3 dal Napoli primo della classe. Che i rossoblù non fossero venuti al Meazza per recitare il ruolo da “sparring partner” lo si è capito sin da subito, perché i ragazzi di Italiano sono scesi in campo prendendo in mano il pallino del gioco con grande furore agonistico e, dopo aver colpito un palo al 9’ con Moro, sono passati in passati in vantaggio al quarto d’ora grazie alla spizzata vincente di Castro. L’ha però immediatamente reagito e tra il 19’ e il 46’ ha ribaltato la situazione prima con il pari di Dumfries e poi con il gol del sorpasso in pieno recupero di Lautaro Martinez. Un 2-1 che non ha scompaginato i piani dei rossoblù che nella ripresa hanno ritrovato il bandolo della matassa, giocando con, pareggiando i conti con Holm al 64’ e resistendo a un finale appannaggio dei nerazzurri che non hanno però impensierito più di tanto Skorupski.