Uccisero il 23enne Roberto Bembo | condannati i 3 imputati

Tempo di lettura: < 1 minutoPer l’uccisione diall’età di 23 anni arrivano tre condanne: 16 anni e 8 mesi per Niko Iannuzzi e 16 anni a testa per i fratelli Daniele e Luca Sciarrillo oltre che una provvisionale di 25 mila euro ad ogni parte civile costituita. La sentenza letta nell’Aula d’Assise del Tribunale di Avellino dopo più di tre ore di Camera di Consiglio e le motivazioni saranno depositate entro novanta giorni.Il ragazzo di Mercogliano era stato ucciso nella notte di Capodanno del 2023 e durante il processo il PM Vincenzo Toscano aveva chiesto 25 anni di carcere per Iannuzzi, 21 e 9 messi per Luca Sciarrillo e otto per il fratello Daniele. L'articoloili 3proviene da Anteprima24.it.