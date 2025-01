Secoloditalia.it - “Tito” sul Monte Sabotino davanti a Gorizia, Menia a Tajani: “La Slovenia cancelli la scritta, è uno sberleffo”

Eliminare laoltraggiosa e provocatoria “”, sulche inneggia al dittatore comunista, responsabile dell’eccidio delle foibe e dell’esodo degli istriano-dalmati. Da anni sul versante rivolto versodel, in territorio sloveno, laa caratteri cubitali, fa bella mostra di sé, visibile anche da molto lontano. Lettere alte 25 metri e lunghe, in tutto, circa 100 metri. Uno scandalo che ha suscitato polemiche e mobilitazioni. La prima segnalazione è arrivata all‘Unione degli Istriani da un gruppo di italiani in vacanza in quei luoghi nel 2022.sul, l’interrogazione diA chiederne la rimozione oggi è Roberto, triestino doc, senatore di FdI e padre della legge che istituisce la Giornata del Ricordo delle foibe e dell’esodo giliano-dalmata.