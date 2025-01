Iodonna.it - Sul palco anche Mahmood, Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Geppi Cucciari

Carlo Conti ha finalmente annunciato i co-conduttori e le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2025. Lo svelamento dei nomi è arrivato in diretta al Tg1 delle 20 di mercoledì 15 gennaio, a poco meno di un mese dall’inizio della 75esima edizione,se il direttore artistico riserverà ancora qualche sorpresa. Sanremo 2025: chi sono i 30 Big in gara X Leggi› Sanremo 2025: svelati i titoli delle canzoni dei 30 Big in gara Sanremo 2025, chi sono i co-conduttori e le co-conduttrici: arriva Bianca Balti«Faccio un bell’elenco sera per sera», ha esordito in collegamento con il Tg1.