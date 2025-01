Thesocialpost.it - Sbranata e uccisa, l’orribile morte di Patricia. Lascia un bimbo piccolo: “Ora vogliamo la verità”

Leggi su Thesocialpost.it

“Una notizia del genere è inaccettabile, non riesco a smettere di pensarci ed è incredibile: solo immaginare quello che ha dovuto vivere in quei momenti è sconvolgente. Spero che si faccia chiarezza su come sia potuto accadere, perché al momento non abbiamo informazioni e non ci sono aggiornamenti”, afferma la zia diMasithela, la giovane barista di 29 anni aggredita eda quattro pitbull a Latina.Leggi anche: Caso Orlandi, la rivelazione dell’amico: «Emanuela mi chiamò e baciò, poi ecco cosa mi disse»La zia aggiunge: “un bambino di sei anni, e lui ha il suo stesso sorriso.” “Speriamo di capire al più presto cosa sia successo, perché si trovava lì e cosa abbia scatenato l’attacco di quei cani.sognava di diventare cantante, era molto talentuosa. Ha undi sei anni che le somiglia molto, con il suo stesso sorriso”, ha continuato la parente durante un’intervista a Ore14, il programma di Rai 2 condotto da Milo Infante.