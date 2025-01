Sabaudia, al via i corsi per la Polizia Locale

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 gennaio 2024- “La formazione è fondamentale. È elemento imprescindibile per il miglioramento delle capacità operative e per la sicurezza non solo degli agenti, ma anche dei cittadini”.Con queste parole, il sindaco di, Alberto Mosca, ha aperto il corso di formazione rivolto allaper l’utilizzo dello spray al peperoncino e di nuove tecnologie, quali strumenti di difesa personale e operativi a disposizione degli agenti. L’iniziativa che ha suscitato grande interesse, si è dimostrata particolarmente utile non solo per imparare a maneggiare correttamente i dispositivi, ma anche per preparare gli agenti ad affrontare situazioni di pericolo. Durante il corso, infatti, sono state svolte simulazioni di aggressioni e insegnate tecniche di autodifesa, incluse le posizioni di sicurezza per evitare di essere disarmati.