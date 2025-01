Ilfattoquotidiano.it - Pur ti miro, pur ti godo: a Milano una serata dedicata a Claudio Monteverdi

Sonia Prina: il primo, il compositore che rivoluzionò la musica, il fondatore del moderno recitar cantando, l’autore del primo melodramma, l’Orfeo, che ha più di 400 anni. A lui è dedicato uno spettacolo prodotto da VoceAllOpera, associazione milanese che promuove l’opera lirica a bassi costi sia di realizzazione sia di fruizione degli spettatori. L’appuntamento conè per il 19 gennaio, alle 16, allo Spazio Teatro 89 di(qui tutte le informazioni). “Siamo entusiasti di essere giunti anche quest’anno, dopo grandi fatiche, a poter allestire uno spettacolo per VoceAllOpera, e di farlo in periferia – sottolinea il direttore artistico di VoceAllOpera Gianmaria Aliverta -. Abbiamo la missione di portare, di regalare alla società, anche in estrema periferia, anche laddove ci sono più difficoltà economiche e sociali, musica di grandissimo livello.