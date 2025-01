Ilfattoquotidiano.it - “Puff Daddy mi ha stuprata con il telecomando e mi ha puntato il coltello in faccia per vendetta”: la straziante testimonianza di una delle vittime

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È uscito nella notte sulla piattaforma Peacock l’atteso documentario di novanta minuti tutti dedicati al controverso, in carcere a Brooklyn con diverse accuse di violenza sul capo e in attesa del processo al via il 5 maggio. Tra li elementi che stanno emergendo da “Diddy: The Making of a Bad Boy” c’è una terribiledi una donna che ha accusato l’ex magnate musicale di averla violentata con un. La notizia era balzata alle cronache lo scorso ottobre, ma ci sono ulteriori dettagli agghiaccianti.La presunta vittima, identificata solo con il suo nome di battesimo Ashley, non ha mostrato naturalmente il volto alle telecamere per la privacy, ma ha accusato Combs di averla violentata nel 2018. La donna ha spiegato di aver incontrato il produttore con altre persone in California.