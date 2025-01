Iltempo.it - Meloni baciata dalle stelle: il Capricorno è il segno della resistenza e della forza

Giorgia-15 gennaio 1977 —ascendente Leone.di nascita,, ascendente Leone. Una combinazione astrale che fa di lei una temibile combattente, l'autorevolezza che emana disorienta anche il più accanito degli oppositori. Qualche volta diventa eccessivo l'autocontrollo che per difendere la propria autonomia e per raggiungere i suoi obiettivi, esercita su se stessa.è ildi volontà edeterminazione. Grazie all'ascendente che si trova in undi fuoco veramente eccezionale come lo è il Leone, appare meno fredda e più disponibile verso gli altri. Il Leone la favorisce nella vita sentimentale: porta alla luce una intensa passionalità, che non si esprime solo nel rapporto d'amore ma anche e soprattutto nello studio, lavoro, carriera.